Una temporada muy caótica ha envuelto la vida personal y profesional de Ezra Miller. Tanto así que existe un grupo de fanáticos que ya piden su reemplazo en la interpretación de Flash, uno de los superhéroes favoritos del Universo Extendido de DC Comics.

En redes sociales existe la petición de que Elliot Page interprete a Flash ante los rumores de que Warner Bros. está planeando sustituir a Miller en futuros proyectos. «Solo quiero aprovechar este momento para decir que Elliot Page sería un gran Barry Allen, en caso de que alguna vez sea necesario elegir un nuevo Flash por cualquier motivo», propuso Lissete Lanuza Sáenz, editora de CBR.

Más mensajes como estos fueron recogidos por portales de entretenimiento. Inclusive algunos aseguran que el manto de un superhéroe no es ajeno a Page, ya que el actor ha dado vida a superhéroes en la saga de ‘X-Men’ y en la serie ‘The Umbrella Academy’.

“Creo que sería una imagen increíblemente inspiradora para la comunidad trans si Elliot Page fuera elegido como The Flash”, escribó otro usuario en Twitter. La decisión correspondería a la productora Warner Bros. De hecho, según informas ya es es hecho de que Miller continúe como The Flash más allá de la película de 2023.

El estreno de The Flash está previsto para el 23 de junio de 2023. No obstante, su promoción se ha visto empapada por los múltiples arrestos y acusaciones a Ezra Miller por violencia, agresión y alteración al orden público. El caso más reciente implica una Miller ofreciéndole a un fanático noquearlo para que no esté nervioso.

Con información de | The Independent/