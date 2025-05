Pierina Correa anuncia que se retira de la política nacional

Actualizado 19:50

Redacción Teleamazonas.com

Las reformas al Código de la Niñez, la última de las iniciativas legislativas de la asambleísta correísta Pierina Correa no obtuvo los votos necesarios para su aprobación este lunes, 12 de mayo del 2025.

Tras el fracaso la legisladora se despidió del Pleno de la Asamblea Nacional, a vísperas de que asuman el mandato los nuevos asambleístas, este 14 de mayo, para el periodo 2025-2029.

Su despedida se dio después de que la iniciativa de reforma al Código Orgánico para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Copinna), que llevaba seis años en trámite, solo alcanzara 45 de los 70 votos necesarios.

Correa presidía la Comisión de la Niñez, encargada de elaborar el proyecto, mocionó la aprobación del Copinna de forma integral, con sus cuatro libros y disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y final. 60 asambleístas se abstuvieron y uno votó en contra.

«Yo me voy con la satisfacción del deber cumplido, del alto honor de haber presidido esta comisión por casi 4 años, de haber hecho un trabajo responsable, profesional, escuchando y respetando todas las opiniones (…). Y me despido formalmente no solo de la Asamblea Nacional, sino de la política que desafortunadamente me deja muchas decepciones, pero también me deja grandes y entrañables amigos», dijo en su intervención final Pierina Correa.

