Hincapié, en la órbita del Atlético de Madrid

El Atlético sigue muy de cerca a Piero Hincapié, defensa ecuatoriano del Bayer Leverkusen. El zaguero del conjunto alemán, de 22 años, vería con buenos ojos una posible salida del Leverkusen y sabe que hay muchos clubes que están pendientes de su futuro.

Hincapié está en la órbita del Atlético, aunque la entidad del Cívitas Metropolitano no lo tendrá sencillo si quiere hacerse con sus servicios puesto que hay otras entidades europeas que se encuentran detrás del defensa.

Clubes de la Premier le siguen y el Nápoles está también pendiente de él. Hincapié tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027 y su valor de mercado es de 35 millones de euros. El Bayer sabe del interés que el futbolista ha despertado y su precio es de 40 millones más objetivos.

El club alemán no atraviesa por problemas económicos y no necesita ingresar dinero de manera urgente. No tiene que vender para seguir la proyección que está teniendo, aunque también sabe que el futbolista está por la labor de cambiar de aires y el Atlético y la LaLiga seducen a cualquiera, también a Piero Hincapié.

El ecuatoriano es un defensa rápido, expeditivo, con buena altura (1,84 centímetros) y polivalente, pues puede jugar de central y también de lateral zurdo. Es algo que Simeone siempre agradece a la hora de incorporar jugadores a su plantilla. Y cuenta con muchos años por delante para amortizar una operación de este nivel.

El Atlético le sigue desde hace tiempo, de cuando jugó en Talleres, en Argentina. Pese a su juventud, ya tiene cierta experiencia en un campeonato exigente como la Bundesliga.

El Atlético pretende realizar una renovación en su plantilla. Hay jugadores que acaban contrato en su parcela defensiva, como Savic, 33 años; Hermoso, 28; y Witsel, 35. Habrá que ver lo que sucede con su futuro. Ahora mismo se antoja complicado que puedan renovar tanto Savic como Hermoso. El caso de Witsel es diferente, puesto que su rendimiento está siendo muy alto y podría renovar otra temporada.

La intención de Andrea Berta es la de rejuvenecer el equipo e Hincapié responde a esa política de contratar futbolistas jóvenes y con muchos años de contrato por delante. Casos como el de Vermeeren o Samu Omorodion, cedido ahora en el Alavés.

Berta busca futbolistas con hambre, con ganas de competir en un campeonato como el español. La intención de los dirigentes es la de abaratar costes en la plantilla. Quitarse fichas muy altas de jugadores que pueden ser perfectamente prescindibles. Abaratar una plantilla con sueldos altos y que suponen mucho coste.

Si el Atlético se queda con esas fichas podrá acometer algún fichaje importante el próximo verano. Berta se mueve. Sabe lo que le pide el club y Simeone. Hincapié gusta mucho. Habrá que ver el músculo financiero del Atlético para llevar a cabo operaciones de calado.

Hincapié ha jugado esta temporada 23 partidos con su equipo (14 de Bundesliga, tres de copa y seis de Europa League). Ha disputado un total de 1.408 minutos. Ha marcado un gol y dado una asistencia.

Ahora ha vuelto a ser imprescindible en el equipo líder de la Bundesliga, aunque hubo un tramo de la temporada en el que jugó menos. Y entonces pensó seriamente en cambiar de aires. El Bayer no quiere en su plantilla ningún jugador que no quiera estar, ningún futbolista que no se encuentre cómodo. Hincapié será uno de los nombres del próximo verano. Y el ecuatoriano está en la órbita del club madrileño.

