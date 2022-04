Casi tres décadas después, la legendaria banda de rock Pink Floyd anuncia música nueva con el objetivo de recaudar fondos para el pueblo de Ucrania, sumido por la guerra contra Rusia. La canción “Hey Hey Rise Up” incluye a los miembros de la agrupación: David Gilmour y Nick Mason, con la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda BoomBox.

Este sería el primer tema que graba la banda desde el álbum «The Division Bell» (1994). El dinero que genere la canción irá destinados a la ONG Ukrainian Humanitarian Relief, según un comunicado de Pink Floyd, emitido este jueves.

«Nosotros, como tantos otros, hemos sentido la furia y frustración por este vil acto de invasión a un país independiente, pacífico y democrático. Y por los asesinatos de su gente cometidos por una de las mayores superpotencias del mundo», escribió en el tuit David Gilmour, músico que cuenta con familia ucraniana.

De acuerdo con el diario The San Diego Tribune, tras la invasión rusa, Khlyvnyuk interrumpió una gira por Estados Unidos para regresar a Ucrania. No dudó en unirse a una unidad de defensa territorial. Debido a una herida de metralla de mortero, el intérprete ucraniano permaneció días en el hospital recuperándose, al tiempo que escribía la canción “Hey Hey Rise Up”.

En contexto, la banda Pink Floyd nació en Londres a mediados de la década de 1960. Ayudó a forjar la escena psicodélica de Gran Bretaña antes de lanzar álbumes influyentes de los 70 como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” y “The Wall”. Uno de sus miembros originales, Roger Waters, dejó la banda en 1985. Los miembros restantes grabaron juntos por última vez para el álbum “The Division Bell”, en 1994.

