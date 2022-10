Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira, ‘Monotonía’

La cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles 19 de octubre de 2022, «Monotonía», una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y cuyo video fue filmado en el municipio español de Manresa.

En medio de este estreno, el futbolista y expareja de la colombiana, Gerard Piqué, fue captado en los exteriores del fomicilio de la artista. Al parecer, el jugador español estaba en ese lugar porque iba a recoger a sus hijos, pero no le abrieron la puerta.

El reconocido paparazzi y comunicador Jordi Martin, quien ha seguido los pasos de Piqué desde la ruptura con Shakira, interceptó al futbolista para cuestionarlo sobre el estreno de “Monotonía”.

“Yo me tiré encima del coche y le he preguntado: ¿Gerard Piqué, qué le parece la letra de ‘Monotonía’? Le he dicho que la letra dice que ‘esto se termina porque tú estabas más frío que la Navidad’… ¡Me quería asesinar con la mirada!”, dijo el paparazzi Jordi.

El coro del sencillo dice justamente lo que la colombiana ya había publicado en sus redes sociales: «No fue culpa tuya, ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía».

En una parte del video se ve a un hombre con buzo blanco y pantalón gris, quien toma una bazuca y dispara contra su pecho de Shakira, muchos fanáticos dicen que fue la representación de Piqué, pues en el video «Me enamoré», canción que escribió la artistita para su expareja, aparece Gerard con una vestimenta similar.

La canción de desamor es la primera, además, que publica la artista tras separarse del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos y fue su pareja en los últimos doce años hasta que en junio pasado anunció su separación.

Justamente, el pasado 21 de septiembre, la colombiana dijo en una entrevista con Elle España que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, «solo que más barato» y que le ayuda a sanar.

#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, ‘Monotonía’ https://t.co/l3IHqtwSI5 pic.twitter.com/DSB5dUAPNB — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2022

A finales de agosto Piqué volvió a ser tendencia, tras viralizarse un video con su nueva pareja, dándose un apasionado beso durante un concierto.

Se trata de Clara Chía Martí, una joven estudiante de 23 años, oriunda de Barcelona, con un parecido físico a Shakira: tiene el cabello rubio largo, su contextura física es atlética y su piel bronceada.