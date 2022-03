Planeó su boda durante un año, pero sus invitados cancelaron por el concierto de Bad Bunny

Una usuaria de Twitter narró su historia, cuando luego de un año de planear su boda sus invitados cancelaron por ver a Bad Bunny en concierto.

Se trata de Paola Reyes, de 27 años, de quien sus tuits se volvieron virales al comentar con sus seguidores sus planes de boda.

Las invitaciones, según comentó, fueron enviadas hace un año con un ‘save the date’ (aviso de fecha), sin embargo, sus invitados han cancelado porque el evento coincide con la presentaciòn de Bad Bunny en su ciudad.

El cantante puertorriqueño enloqueció a sus fanáticos cuando anunció la serie de conciertos que ofrecería en distintos países de Latinoamérica.

Esto, por motivo de su gira World ‘s Hottest Tour.

«Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el ‘save the date’ (aviso de fecha) hace un año, estén intentando comprar entradas en este momento», escribió.

Pese a que la novia dejó en claro que nadie tiene la obligación de asistir a su boda, le afecta el saber que sus amigos y familiares eligieron no acompañarla.

«Nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta, mi mensaje tampoco era ‘odio’, ‘llamar la atención’. Lo único que dije es que si se trata de personas importantes para ti, tengas otras prioridades, pues eso duele», aseguró.