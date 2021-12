Pocos establecimientos fueron sancionados en este feriado por no solicitar carnet de vacunación

Pocos establecimientos fueron sancionados este feriado por no solicitar el carnet de vacunacion a sus usuarios. Las entidades encargadas realizaron el control a centros comerciales, cines, teatros y restaurantes.

En este primer fin de semana que empezó a regir la obligatoriedad del carnet de vacunación, en los centros comerciales y centros de diversión no se registraron novedades.

La Intendencia de Pichincha como la Agencia Metropolitana de Control realizaron operativos de seguridad y de control en los establecimientos, balnearios, cines y teatros.

No obstante, la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional que emitió el Ministerio de Salud del pasado viernes sobre la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación en los establecimientos comerciales es clara.

«Con referencia a la declaración de obligatoriedad de la vacuna covid-19 en el Ecuador ratificamos que en caso de incumplimiento de esta disposición en espacios públicos o privados la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación», indica el comunicado de la entidad.

Según las instituciones encargadas del control, los centros comerciales acogieron de buena manera esta resolución y durante este fin de semana no se registraron novedades. Además todos los establecimientos reforzaron sus medidas de bioseguridad.

