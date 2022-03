Pogacar muestra su poderío y gana etapa cuatro del Tirreno-Adriático

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, se llevó con solvencia la cuarta etapa de la competencia Tirreno-Adriático.

Pogacar recorrió los 202 km de la ruta entre Cascata delle Marmore y Bellante, en 4h48’39». Con ello también logró enfundarse el maillot de líder de la prueba, desbancando al italiano Filippo Ganna.

Todo se jugó en los últimos metros, en el ascenso a Bellante, donde el doble ganador del Tour de Francia necesitó de un ataque, a 500 metros de la pancarta final.

Así, llegó por delante del danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y del francés Victor Lafay (Cofidis), segundo y tercer respectivamente.

En la general, Pogacar aventaja en 9 segundos al belga Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) y en 21 a Ganna (Ineos Grenadiers).

