Pogacar muestra su poderío, una vez más, y fortalece su liderato

El esloveno Tadej Pogacar sumó su segunda victoria consecutiva en la edición del Tour de Francia 2022, en la primera cita con la alta montaña.

Con meta en La Planche des Belles Filles, Pogacar llegó por delante del danés Jonas Vingegaard, quien intentó un ataque.

El ciclista del UAE aprovechó el durísimo último kilómetro para superar al resto de los favoritos, tras un ataque de Vingegaard. Ambos superaron en los 100 metros finales al alemán Lennard Kamna, último superviviente de la escapada del día.

Así, Pogacar se afianza en el liderato y da la sensación que no tendrá rival en el Tour.

