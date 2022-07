La polémica inició con un video. Con el fin de animar a las personas a mudarse a Rusia antes de que llegue el invierno, la Embajada rusa en España compartió este viernes un video con una serie de mensajes en los que aseguraban que el país cuenta con «mujeres guapas», vodka, valores tradicionales, cristianismo y destacan que «no cancelan culturas».

Mensajes polémicos.-

Medios españoles informaron sobre la publicación y destacaron que la embajada de Rusia alterna las mencionadas ‘virtudes’ con otros valores nacionales. Se menciona a la literatura «mundialmente famosa», sus «valores tradicionales», el «cristianismo» o el «ballet».

Time to move to Russia 🤍💙❤️ pic.twitter.com/4CZL1Nt4Gi — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) July 29, 2022

Otro de los mensajes que más sobresale es que en Rusia existe una economía «que puede soportar miles de sanciones», en referencia a las impuestas por occidente por la invasión a Ucrania. A horas de publicarse, el video cuenta con cientos de interacciones en reclamo a las referencias a las «mujeres guapas», ya que al principio figuran dos niñas corriendo por el campo.

“Cómo ve la izquierda prorrusa que la embajada rusa diga que Rusia tiene «mujeres guapas» para promocionar el país? ¿También le reímos las gracias? ¿O esto ya no es machista porque hay un monumento de la URSS?”, comentó un usuario en Twitter. Otro citó una parte de la narrativa rusa y tuiteó: “‘Beautiful women, cheap gas, no cancel culture’. No es una parodia, es la cuenta oficial de la embajada de Rusia en España”.

La producción termina con el mensaje: «No te retrases… el invierno se acerca», algo que también fue criticado ante un posible cierre total de gas ruso para países europeos cuando llegue el frío. La Unión Europea estima que la represalia rusa podría alegarse por ‘problemas técnicos’ en los principales gasoductos, lo que conllevaría a una crisis de gas en países del viejo continente.

Con información de | El Mundo/