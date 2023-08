La Policía Nacional del Ecuador ofreció la mañana de este domingo 13 de agosto de 2023 más detalles sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. El Ministro del Interior, Juan Zapata, comenzó diciendo que una delegación del FBI ya se encuentra en el país para colaborar con la investigación del crimen que conmocionó al país.

La delegación del FBI se reunirá con la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior para iniciar las primeras acciones investigativas en entorno al asesinato de Fernando Villavicencio.

Enseguida, Zapata habló de los tres policías que resultaron heridos producto del cruce de balas tras el asesinato del candidato presidencial. Aunque dos recibieron impactos de bala en el abdomen y uno en el cuello, los tres se encuentran estables, dijo el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas.

Sobre los seis sospechosos detenidos, la Policía aseguró que ya fueron trasladados a un Centro de Privación de Libertad hasta que la instrucción fiscal, que durará 30 días, termine. A su vez se informó que gracias a la colaboración de la Policía de Colombia, conjuntamente con Interpol, se pudo acceder a los antecedentes penales de los aprehendidos.

Esta información sería importante para orientar las investigaciones.

¿La policía falló en la seguridad del candidato?

Salinas también respondió sobre si el resguardo policial y los protocolos de seguridad fallaron a la hora e proteger a Villavicencio. Detalló que se hará una evaluación operativa sobre el cerco de seguridad que tenía el político de 59 años, antes durante y después de su salida del mitin.

Previamente Verónica Saráuz, viuda del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuestionó al Estado ecuatoriano por el asesinato de su esposo. “No lo protegieron como debieron”, dijo este sábado 12 de agosto de 2023 durante una rueda de prensa en el Hotel Ibis Quito.

“Vi el video en donde sale Fernando con su escolta y veo que no hicieron su trabajo, no lo protegieron como debieron”, dijo la viuda de Villavicencio. “El estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo. Tiene que dar muchísimas respuestas”. Y declaró que no quiere pensar que el equipo de seguridad ‘lo vendieron’.

El crimen de Villavicencio

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Sicarios llegaron al cierre de un mitin político que se llevó a cabo en el colegio Andersson, en el norte de Quito, y dispararon contra él, quitándole la vida fulminantemente.

Horas más tarde, la Policía dirigió un operativo por San Bartolo, Conocoto y Guamaní para dar con los responsables. Capturó a seis sospechosos, de nacionalidad extranjera y que pertenecen a grupos de delincuencia organizada.

En los allanamientos también se hallaron armas, balas, granadas, motos y un vehículo. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso solicitó apoyo internacional al FBI para investigar el asesinato del candidato presidencial.