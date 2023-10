Policía enamoró al líder de una banda criminal para encarcelarlo

Una peligrosa banda que operaba en la ciudad de Bogotá, en Colombia, fue desarticulada por las autoridades después de que una agente de la Policía Metropolitana, bajo identidad encubierta, llevara a cabo una investigación durante ocho meses, siguiendo de cerca a un líder criminal.

Según informó el diario El Tiempo, la uniformada logró infiltrarse en la banda Tren de Aragua y obtener información vital sobre las actividades que realizaba, por ejemplo el expendio de drogas en la plazoleta del Chorro de Quevedo, en el centro de la ciudad.

La policía encubierta se ganó la confianza del líder conocido como ‘Guillermo’, haciéndose pasar por una estudiante universitaria que frecuentaba el sector.

Aparentemente, el criminal mostró interés en ella pero al no recibir una respuesta positiva, intentó involucrarla en el tráfico de sustancias estupefacientes.

«Al verme, me saluda, me ofrece chicha y, al interactuar un rato con él y al ver que no estoy interesada, me ofrece sustancias estupefacientes. Alias ‘Guillermo’ me acompañaba hasta la entrada de la universidad, yo entraba hasta las escaleras, esperaba a que se fuera y salía. Él me esperaba en la salida de la universidad», relató la agente policial.

Según las autoridades colombianas el hombre estaba involucrado en la delincuencia organizada durante ocho años y había asumido el control de la distribución de drogas en el centro de Bogotá en pocos meses.

La policía también descubrió que ‘Guillermo’ ordenaba actos de violencia y homicidios a quienes participaban en el tráfico de drogas en la zona. Las víctimas eran llevadas a una vivienda en el barrio Las Cruces, donde eran torturadas y asesinadas.

Además, la agente encubierta identificó los negocios que estaban involucrados en el tráfico de drogas y operaban bajo el mando de ‘Guillermo’, contribuyendo así a desmantelar por completo esta peligrosa banda criminal. Su valiente operativo fue crucial para llevar ante la justicia a uno de los criminales más buscados de la región.

