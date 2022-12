La investigación por el femicidio de María Belén Bernal llegó a una etapa decisiva. Este 22 de diciembre de 2022 peritos fueron a la Escuela Superior de la Policía para verificar si más uniformados pudieron escuchar los pedidos de auxilio de la abogada quiteña.

Esta era una prueba decisiva para la familia de Bernal. Sin embargo, se debió esperar cuatro meses para poder realizarla. La Policía y la Fiscalía aseguraron que no contaban con un sonómetro para cumplir con la verificación.

Entonces, Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, acudió a universidades, autoridades locales y empresas un busca de aparato con el cual se puede para medir niveles sonoros. Solo el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, comprometió ayuda y el respaldo de especialistas para la prueba.

Gracias al sonometro del Municipio de Quito se cumplieron las pruebas en el sector de dormitorios, más conocido como el «Castillo de Greiscol».

La hipótesis de la familia

Elizabeth Otavalo está convencida que no solo Alfonso C. pudo escuchar la pelea de su hija, María Belén Bernal, con su esposo, el policía Germán C.. Ella dice que en los dormitorios se puede escuchar sin problemas cualquier sonido. «Los timbres de celular, las conversaciones, todo se puede oir», explicó.

El teniente Alfonso C. es otro de los implicados en el caso por la Fiscalía, justamente, el declaró que escuchó la pelea entre Bernal y su esposo. Pero que no intervino para calmar la situación.

La investigación del Ministerio Público está a pocos días de terminar. El plazo para el cierre de la instrucción fiscal se cumplirá el próximo 15 de enero.

No hay pistas del paradero de German C.

El equipo de búsqueda del principal sospechoso del femicidio María Belén Bernal no tiene resultados. Eso lo sostiene su madre, Elizabeth Otavalo, quien contó que se reunió con el ministro del Interior, Juan Zapata, para conocer el avance del caso. Pero no hubo una repuesta.

El paradero de German C. se perdió en Colombia y van cuatro meses que no se conoce ni una noticia de su rastreo. El Gobierno prometió la captura del sospechoso.

Lea también: