El jefe de la Policía Nacional de Alausí, provincia de Chimborazo, fue retenido por una comunidad indígena tras negarse a entregar a hombres detenidos por un presunto robo. En medio de gritos y empujones el uniformado caminó descalzo en la vía pública.

Nicolai Novillo, jefe del Distrito Alausí – Chunchi, fue ortigado y retenido por la comunidad hasta cerca de la media noche del domingo 5 de enero de 2025. Videos en redes sociales dan cuenta del momento de tensión.

Tres hombres fueron detenidos por el presunto robo en la discoteca ‘Amazonas’, en la Panamericana E-35. En su poder se hallaron dos celulares que la víctima reconoció, según la prensa local.

Asimismo, los supuestos asaltantes tenían en su poder un arma de fuego artesanal y tres cartuchos. Los uniformados los trasladaron hasta la unidad policial.

Sin embargo, en los exteriores los comuneros no estaban conformes con el procedimiento y pidieron que los sospechosos sean entregados para aplicar justicia indígena. «Yo no puedo hacer algo que no es legal», replicó Novillo.

Tras varias amenazas el policía fue liberado en la Panamericana E – 35. Los detenidos por el presunto robo fueron entregados a las autoridades para el procedimiento respectivo.

