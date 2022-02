Policía usa «irritante químico» para despejar a los antivacunas en Canadá

La Policía de Ottawa recurrió este sábado a porras y un «irritante químico» para despejar el corazón de la protesta de camioneros antivacunas que bloquea desde hace tres semanas el centro de la ciudad, frente al Parlamento de Canadá.

En una escalada de la operación lanzada el viernes para desbloquear el centro de la capital canadiense, decenas de agentes equipados con porras y material antidisturbios consiguieron despejar buena parte del núcleo de la protesta, donde quedaban muchos menos manifestantes que el día anterior.

Después de detener a más de 100 personas este viernes, los agentes arrestaron a otras 47 este sábado. Además incautaron 38 vehículos entre los dos días, informó la Policía local en su cuenta oficial de Twitter poco antes de las 13:00 horas (18:00 GMT).

La Policía reconoció que había usado «un irritante químico para detener el comportamiento agresivo» de los manifestantes en la zona del Parlamento de Canada; y la cadena local CBC afirmó que podía tratarse de gas pimienta.

