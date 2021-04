Políticos usan perros callejeros para difundir sus carteles electorales

En el estado indio de Uttar Pradesh, los políticos están usando perros callejeros como vallas publicitarias de su campaña electoral para asegurarse de que los mensajes lleguen al mayor número de potenciales votantes.

Los políticos ataron a los animales los carteles de sus campañas electorales y luego los dejaron vagar libremente por las calles para que su mensaje sea difundido a un mayor número de personas.

Las fotografías de los perros callejeros transportando los carteles se volvieron virales en las redes sociales y desataron polémica. Activista por los derechos de los animales exigieron que se ilegalice estas prácticas; mientras que los candidatos alegan que atarles carteles a los candidatos no les causa ningún daño a los perros.

En las redes sociales, los internautas han criticado el accionar de los políticos y piden a la ciudadanía reflexionar si estos son los líderes que la población quiere en su país.

Uno de los candidatos que recurrió a esta polémica «estrategia publicitaria» alegó que esto no era algo ilegal y que además les gusta mucho a los votantes. También aseguró que alimentan a los perros todos los días y que no está ocasionando ningún maltrato.

«No hay ninguna regla en el código modelo de conducta que nos impida utilizar perros callejeros en la campaña. No estamos dañando al animal de ninguna manera», explicó el candidato, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Sin embargo, sus declaraciones no frenaron el rechazo a este accionar. «¿Cómo se sentiría un hombre si se le pegaran calcomanías similares en la cara durante las elecciones?», comentó la activista por los derechos de los animales Reena Mishra. «Un perro no pueda protestar, no tenemos por qué tratarlo de esa manera», añadió.