Licitación de póliza de seguros de Petroecuador está en riesgo

La licitación de la nueva póliza de seguros para Petroecuador está en riesgo tras una acción de protección que ha sido admitida por un juez de Yaguachi destituido cuatro días antes.

Si la licitación se cae, se estaría confirmando la trama acordada para echar abajo el concurso y prorrogar la actual póliza.

Un video revela que la intención de estas personas, dos funcionarios públicos y dos abogados, reunidas en un cafetería planificaban echar abajo el concurso y lograr que se prorrogue el contrato con Hispana de Seguros.

En los audios se escucha a uno de los reunidos decir: «a ver, yo no quisiera solamente pararlo a través del Sercop, porque yo sé que eso podríamos hacerlo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión, que se caiga el proceso, que me pidan una extensión».

El motivo de estas personas, entre ellos un supuesto emisario de la aseguradora, era que Petroecuador declare desierto el concurso para beneficiar a Hispana. A cambio se ofrecieron circular cuatro millones de dólares por el trabajo.

Está claro que Petroecuador tiene horas para contratar los seguros por concurso y en medio de esta premura ha entrado en escena el polémico juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez. El mismo juez que ilegalmente restituyó los derechos políticos al exvicepresidente, Jorge Glas.

