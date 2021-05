Pop millennial

Estos son los éxitos del pop que están dejando huella, que marcan a toda una generación.

Esta es una nueva era del pop: ya pasaron los días de las “boy bands”, ya las Spice Girls no son la principal exportación de Inglaterra y definitivamente pasaron los días de algunos nombres que creíamos eternos en su momento. ¡Pero así es el pop! Ahora, esta es la era de artistas sinceros y dispuestos a explorar con sus voces y sonidos, desde The Weeknd hasta Justin Bieber; desde Sam Smith hasta Billie Eilish y más.

El pop de nosotros los millennials está lleno de nuevos sonidos y nuevas voces, y no hay mejor manera de conocerlas todas que con esta playlist que recopila los grandes éxitos del género en los últimos años.

Aquí están todas las grandes canciones que serán recordadas por años por venir, desde Bad guy, que con su ritmo irresistible y su oscuro sentido del humor ayudó a Billie Eilish a hacer historia en los premios Grammy, hasta el sonido inspirado en el synthwave de Blinding lights, que nos acompañó por buena parte de la pandemia.

Desde la melancólica e imponente voz de Sam Smith cantando I’m not the only one, hasta la forma en la que Selena Gomez nos conquista con su sensualidad en canciones como Good for you. Finalmente llegando a esos sonidos tendencia como el tema de Peaches de Justin Bieber hasta el sonido melancólico de Aurora en Runaway.

Al final del día, esta es una recopilación de los grandes hits del pop que definen esta era. Sea para conocerlos o para disfrutarlos una y otra vez, es una playlist que no se querrá perder.

