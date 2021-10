«Por lo menos soy real»: Residente le responde a J Balvin

El cantante Residente respondió en un extenso video nuevamente al colombiano J Balvin sobre la polémica por los comentarios en torno a los Latin Grammy.

Mediante un video de más de cinco minutos publicado en su cuenta de Instagram, Residente envió un contundente y polémico mensaje al J Blavin, donde incluso lo calificó de ser una persona “falsa” y con pocos valores.

El puertorriqueño explicó que él no maneja sus redes sociales, por lo que no había visto ni tenía conocimiento de la polémica que se estaba generando por sus comentarios.

Al respecto, Residente manifestó: “dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter como si fueras un genio de la economía dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocios, no todo en la vida es plata, es importante el dinero pero no todo es eso, también existe la honestidad y lealtad”.

“Esa lealtad que no tuviste con Juanes. Después de que te trepa la carrera al cielo lo mandas para el carajo”, agregó.

Residente también reveló que Balvin lo llamó “llorando” para que borrara el video que había subido inicialmente con el que comenzó la polémica. En el clip, el cantante utilizó una metáfora irónica con la que le explicó al artista colombiano lo que según él está sucediendo.

“Para que entiendas, tú música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le gusta, pero cuando la gente quiere comer algo bueno se van a los restaurantes, y esos restaurantes son los que se ganan las estrellas Michelín”, dijo el artista en el video eliminado.

“Lo bajé (el video) terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome: ‘falso’; y por las redes me escribes: ‘respeto tu opinión’. ¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, indicó Residente.

Asimismo, calificó al cantante de reguetón de ser falso. “Por lo menos soy yo, soy real y una sola persona, no 20 personas distintas como tú. Quedamos en que tu borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video (…) decidimos no poner más nada y sales al otro día subiendo la foto del hot dog, rompiste la palabra, en cambio mi padre me educó con otros principios como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas”, señaló el también compositor.

Finalmente, Residente concluyó el video con una frase para la «franquicia de hot dogs» de J Balvin. “Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs; ninguno de mis hits son míos, hot dogs«.

El enfrentamiento entre estos dos artistas se dio luego de que J Balvin mostrara su disgusto por la falta de representación del reguetón en las nominaciones de los premios; y porque considera que la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, señaló el colombiano.