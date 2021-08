¿Por qué puede ser peligroso tener WhatsApp Plus en el celular?

WhatsApp ha tomado fuerza durante los últimos años , al ser un forma de comunicación rápida que ofrece múltiples formatos de interacción, desde evitar audios , imágenes y ubicación del usuario desde su celular

Sin embargo, la versión de WhatsApp Plus ha venido ganando fuerza entre la población , conocida como una aplicación mejorada y con más facilidades que la original

Esta nueva versión no es una aplicación que pertenece al equipo realizador de WhatsApp , ni de alguna empresa afiliada a Facebook

Si nosotros buscamos WhatsApp Plus en Google Play , no se encontrarán resultados , ya que no está enlistada en su base de datos y la única forma de obtenerla es mediante sitios de terceros y bajo el formato apk para una instalación manual en los dispositivos móviles

Este método no es recomendable por los desarrolladores de Android, pues posibles virus y malware pueden acceder a los celulares a través de los pasos necesarios de instalación.

Los usuarios se ven atraídos por esta nueva versión, debido a que presenta la posibilidad de personalizar casi toda la interfaz y ofrece un paquete propio de emojis

Pero para conseguir estos efectos se debe aceptar permisos de seguridad, permitiendo el acceso a información personal del usuario y esto pone en riesgo que un tercero robe esos datos

Por su seguridad , es recomendable únicamente descargar aplicaciones que estén en la tienda digital de Android, Play Store, pues son reguladas por Google

Fuente : Infobae/ celular