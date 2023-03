Los mejores momentos de los  premios Oscar 2023

La película ‘Todo a la vez en todas partes’ fue la producción con más nominaciones y con más premios en los Oscar 2023, cuya gala se realizó el domingo 12 de marzo del 2023. El largometraje contó con 11 nominaciones y se llevó siete premios: mejor película, dirección, montaje, guion original, mejor actriz, mejor actor y actriz de reparto.

Uno de los Oscar destacados fue el de Michelle Yeoh, que hizo historia al convertirse en la primera mujer asiática que gana la estatuilla a mejor actriz. Al recibir el premio dijo “a todos los niños y niñas que se parecen a mí y que me están viendo: esto es un faro de esperanza y de oportunidades. Es la prueba de que se puede soñar en grande y de que los sueños se hacen realidad. Chicas, no dejéis que os digan que se os ha pasado el arroz».

Además, su compañero de reparto, Ke Huy Quan, conocido por haber interpretado a Tapón en ‘Indiana Jones’, en los años 80, ganó el Oscar a mejor actor de reparto. También lo hizo por la misma película, en la categoría femenina, Jamie Lee Curtis, quien estaba nominada por primera vez en su carrera.

Lea también:

Ke Huy Quan no pudo ocultar su emoción al escuchar su nombre como mejor actor de reparto. Entre lágrimas, al recoger su premio, el actor entre lágrimas también conto un poco de su historia, «Mi viaje empezó en un barco. Me pasé un año en un campo de refugiados y de repente me encuentro aquí, en el mayor escenario de Hollywood. No me puedo creer que esto me haya pasado a mí, ¡esto es el sueño americano!».

La película alemana ‘Sin novedad en el frente’ también se colocó como una de las más galardonadas, con cuatro premios, incluido el de mejor película extranjera. Por otro lado, el mexicano Guillermo del Toro ganó el tercer Oscar de su carrera, esta vez por la película de animación ‘Pinocho’.

Mientras que Brendan Fraser ganó su primer Oscar a mejor actor por ‘La ballena’. El actor vuelve a la industria del cine por la puerta grande después de haber abandonado la actuación en el 2003. En su emocionado discurso agradeció a Darren Aronofsky por haberle dado un «salvavidas creativo».

Aunque entre los nominados a mejor canción estaban nombres tan ilustres como Rihanna o Lady Gaga, el premio se lo llevo Naatu Naatu, la canción principal de la película india RRR. En la ceremonia de premiación también se pudo ver Rihanna en la interpretación de su tema ‘Lift me up’, canción principal de ‘Black Panther’.

También en Teleamazonas: