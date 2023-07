Presentación de Messi en Inter de Miami se retrasa por tormenta

La anhelada presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami se retrasó este domingo 16 de julio del 2023 por las condiciones meteorológicas que afectan a la zona donde está ubicado el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale.

«Tenemos un retraso meteorológico en @DRVPNKStadium . La seguridad de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad. Si está en el estadio, permanezca en su vehículo y le proporcionaremos actualizaciones aquí», informó el Inter de Miami en su cuenta de Twitter.

Luego de varios minutos de espera, el club informó que las puertas del estadio se abrieron y el espectáculo empezará a las 20:00

Gates are now open, show set to start at 8PM ET! 🥳 pic.twitter.com/kXzhRVN6Pc