Las presentadoras de los principales canales de televisión de Afganistán salieron al aire este domingo cubriendo sus rostros. Aunque parecería algo común culturas medio orientales, la orden es nueva en Afganistán dado que los talibanes recuperaron el control del país en agosto del año anterior.

Desde su regreso al poder, los talibanes han impuesto una serie de restricciones a la sociedad civil, muchas de ellas destinadas a limitar los derechos de las mujeres. A principios de mes, el jefe supremo de los talibanes emitió una nueva orden: las mujeres deben cubrirse completamente en público, incluido el rostro.

Idealmente, las mujeres deben cubrirse con el burka tradicional. Previo a la orden, un pañuelo que cubriera el cabello era suficiente. El temido ministerio afgano de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había ordenado a las presentadoras de televisión que lo hicieran antes del sábado.

Como medida de resistencia, las periodistas decidieron no acatar esa orden el sábado, y salieron al aire, en directo, sin disimular sus rostros. Pero el domingo, las mujeres llevaban el velo integral, dejando ver sólo sus ojos y su frente a la hora de presentar las noticias en los canales TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV y 1TV.

Presentadoras seguirán en lucha.-

«Hemos resistido y estamos en contra del uso» del velo integral, dijo a la AFP Sonia Niazi, presentadora de TOLOnews. «Pero TOLOnews ha tenido presiones, (los talibanes) dijeron que cualquier presentadora que apareciera en la pantalla sin cubrirse el rostro debería de asignársele otro trabajo», afirmó.

Niazi aclaró que la lucha continuará siendo la voz de las otras mujeres afganas. «Vendremos a trabajar hasta que el emirato islámico nos retire del espacio público o nos obligue a quedarnos en casa». Similar posición hizo pulbica la presentadora de 1TV, Lima Spesaly, minutos antes de salir al aire con la cara tapada.

El director de TOLOnews, Khpolwak Sapai, afirmó que el canal había sido «obligado» a aplicar la orden para su personal. «Ayer me llamaron por teléfono y me dijeron en términos estrictos que lo hiciera. Por lo tanto, no lo hacemos por elección, sino obligados», lamentó.

Los talibanes reanudaron la represión de la oposición y la erosión de las libertades, especialmente de las mujeres en la educación, el trabajo y la vida cotidiana. A principios de mayo,los líderes impusieron el uso del velo integral en público, preferentemente el burka, que ya era obligatorio en su primer gobierno. Siguiendo ordenes, los canales de televisión también dejaron de trasmitir series y telenovelas protagonizadas por mujeres.

Fuente | AFP/CNN