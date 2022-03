Una posible confrontación entre la OTAN y Rusia provocaría la “Tercera Guerra Mundial”, aseguró este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por este motivo, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario se comprometió a ‘evitar’ que eso pase y recalcó la posición de EEUU ante la invasión rusa en Ucrania.

«No vamos a librar una guerra contra Rusia en Ucrania», insistió el líder estadounidense, a la par que advirtió de que Moscú «pagará un alto precio si usa armas químicas». Ante la negativa del gobierno de Vladimir Putin terminar con la denominada ‘operación militar especial’ en Ucrania, Estados Unidos y otros países occidentales y Europeos han impuesto sanciones, en su mayoría comerciales. Estas ya han llegado a excluir a Rusia del comercio mundial.

Later today, together with the other nations of the G7 and the EU, we will jointly announce several new steps to squeeze Putin and to hold him accountable for his aggression against Ukraine.



I want to speak to a few key points.