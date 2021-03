Alberto Fernández, presidente de Argentina, se refirió lunes a la “obligación de corregir errores”, luego del escándalo por la ‘Vacunación Vip’ a personas afines al poder por el otrora ministro de Salud, Ginés García González. Sus declaraciones llegaron durante su discurso en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso.

En su intervención, el mandatario dijo que ningún gobierno de la tierra se puede ‘otorgar’ el privilegio de no cometer errores. No obstante, “todo Gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegios y falta de solidaridad», recalcó.

🎙“Lamentablemente el 10 % de los países acapara el 90 % de las vacunas, pero seguiremos trabajando incansablemente consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos". El presidente @alferdez en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. pic.twitter.com/qmRYVI1yUg — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) March 1, 2021

Fernández aseguró que asumió con ‘mucho dolor’ el tener que pedirle la renuncia al ministro García González, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti. En esta nueva etapa, el presidente destacó la importancia de seguir las reglas en el proceso de vacunación.

Al momento, Argentina cuenta con lotes de tres vacunas contra el COVID-19: Sputnik V, Sinopharm y la producida por el Instituto Serum de la India. Reconoció también que “desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor al que acordamos contractualmente dosis de la vacuna Sputnik V».

Fuente | France24/EFE