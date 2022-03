Lasso denuncia que la ID condiciona sus votos para apoyar Ley de Atracción de Inversiones

El presidente Guillermo Lasso denunció que la Izquierda Democrática está condicionando los votos para apoyar la Ley de Atracción de Inversiones a cambio de favores tributarios para el líder de esta organización política

“Es lamentable encontrarse por ahí algunos políticos que solo viven su realidad personal y tienen un partido político al servicio de él, para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir porque no he sido electo Presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie, menos de un político que condiciona su voto a una ley para generar empleo siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Eso es corrupción”, mencionó Lasso.

Y acusó directamente a Xavier Hervas de condicionar el apoyo de su partido a la ley a cambio de favores personales

“Me refiero a la Izquierda Democrática y al señor Xavier Hervas. Mas claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI y vera cuanto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo, o no es emprendedor o evade impuestos”, dijo

Le contamos los detalles de esta denuncia en el siguiente video