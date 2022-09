Presidente Lasso rechaza juicio político contra Ministro del Interior

El presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a los asambleístas a no destituir al ministro del Interior, Patricio Carrillo, pues hacerlo implicaría darle un respaldo al crimen organizado.

Sus declaraciones se realizaron después de que el Consejo de la Administracion Legislativa (CAL) calificara la solicitud de juicio político contra el funcionario, quien es cuestionado por su actuación durante el paro nacional de junio pasado.

Con un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció tras la calificación del juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

El primer mandatario cuestionó a los asambleístas. «No es posible que un grupo de asambleístas irresponsables hayan aprobado el juicio político. Es una decisión que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás de los asambleístas», enfatizó.

Además, les pidió a los legisladores directamente no actuar en favor de la delincuencia. «Un llamado a los asambleístas a cumplir con el mandato del pueblo para proteger al pueblo, no a los delincuentes». Con la seguridad no se juega», añadió el presidente Lasso.

Para el jefe de Estado este segundo intento de juicio político a Carrillo, gestado por las legisladoras Joana Moreira y Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática, por un supuesto incumplimiento de funciones durante el paro nacional de junio de 2022 y al hacer de frente a la crisis de inseguridad busca afectar al Gobierno.

El ministro del Interior también se pronunció sobre este tema en sus redes sociales. «Cinco meses como ministro enfrentando la escalada de violencia y el dinero ilegal en la política, defendiendo la democracia combatiendo mercados ilegales. Queda claro quienes buscan juicio político y quienes llevan la posta comunicacional de desprestigio a la política de seguridad», escribió.