El primer debate de candidatos a la Vicepresidencia de Ecuador para las elecciones de febrero de este año se desarrolla este domingo 12 de enero del 2025. El evento arrancó con retraso, pues estaba previsto para las 19:00, pero empezó a las 19:30.

14 de los 16 candidatos a la Vicepresidencia de Ecuador confirmaron la presencia a este debate. No asistió al debate María José Pinto, de Acción Democrática Nacional (lista 7), es decir la candidata del oficialismo y tampoco asistió Galo Moncayo, del Partido Sociedad Patriótica (lista 3). Al no ser organizado por el CNE, la participación no era obligatoria.

La participación de cada candidato estaba previsto que se desarrolle en dos bloques horarios: el primero de 19:00 a 20:30 y el segundo de 20:30 a 22:00, con siete participantes en cada segmento. Cada uno intervendrá sobre dos ejes temáticos: Seguridad y Desarrollo Productivo. Esta iniciativa es organizada por la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE) y cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cada candidato tuvo un 1 minuto con 15 segundos para responder las preguntas planteadas. Posteriormente, tuvieron de 15 segundos para responder en el espacio de interpelaciones. Y 25 segundos al final para cerrar su intervención.

Participación de los candidatos

Carla Larrea, Construye (lista 25): La candidata dijo que se concentraría en la generación de empleo. «Los jóvenes y no tan jóvenes verán que aquí habrá trabajo. Reactivar la economía y traer inversión, apoyar a las empresas y emprendedores ese es mi compromiso».

Además dijo que «el sector privado y el emprendimiento serán los motores de la economía». Además, aseguró que se acabará el modelo estatista y que impulsará el trabajo por horas.

Sobre el tema de seguridad, Larrea señaló que se creará un sistema de combate en conjunto Ecuador-Estados Unidos. «Es un Plan Colombia, aquí en el país», señaló durante el debate.

Cristina Reyes, Amigo (lista 16)

«Quiero ser la voz de las mujeres, darles inclusión económica y financiera. Que ningún madre tenga que llorar la desaparición de sus hijos. Ni que los hijos tengan que lamentar que sus padres no tienen una pensión digna», dijo la candidata vicepresidencial, Cristina Reyes, de Movimiento Amigo, cuando le preguntaron sobre cuáles serían las funciones en la Vicepresidencia.

Sobre la seguridad, Reyes dijo que propondrá una intervención social a territorios conflictivos como Durán, Guayaquil, Manta, Portoviejo, El Oro, con inversión pública.

Y en el tema económico, la candidata habló de la reducción del impuesto al valor agregado IVA. «Vamos a reducir el IVA en el 10% a quienes la han pasado muy mal por la pandemia o los apagones».

Katiuska Molina, Pachakutik (lista 18)

Verónica Silva, Partido Socialista (lista 17)

Karla Rosero, Avanza (lista 8)

Blanca Sacancela, CREO (lista 21)

Ma Luisa Coello, Democracia Sí (lista 20)

Lucia Vallecilla, Centro Democrático (lista 1)

Alejandra Rivas, Izquierda Democrática (lista 12)

Inés Diaz, SUMA (lista 23)

Dallyana Passailaigue, Partido Social Cristiano (lista 6)

Pacha Terán, Unidad Popular (lista 2)

Diego Borja, Revolución Ciudadana (lista 5)

Cristina Carrera, PID (lista 4)

