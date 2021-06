Procurador compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

El procurador del Estado, Íñigo Salvador Crespo, dice que aún no hay un acuerdo de pago con Perenco sobre el laudo arbitral. Y mientras no se realice el pago, el estado no puede realizar los juicios de repetición.

Íñigo Salvador compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El procurador se refirió al último laudo arbitral por el que Ecuador debe pagar más de 374 millones de dólares a la petrolera Perenco.

El procurador señaló que han establecido contacto con los personeros de la compañía Perenco y están a la espera de establecer una reunión para hablar de un acuerdo de pago.

El estado tiene 60 días para realizar ese pago más los intereses podrían acercar la cifra a los 400 millones de dólares. Sin embargo, aún no hay un acuerdo de pago con la empresa. Mientras tanto los procesos de repetición deberán esperar.

«La acción judicial de repetición solamente se puede proponer una vez que el Estado ha pagado la indemnización dispuesta en la sentencia o resolución deberá necesariamente cumplir con ciertos requisitos procesales», señaló el procurador.

Salvador también explicó sobre Odebrecht, el Hospital de Pedernales y el caso Sobornos 2012 – 2016, este último ya en la recta final para la recuperación integral.

