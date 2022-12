Profesor rompe sus diplomas en solidaridad con las mujeres afganas

Un profesor rompió sus diplomas en directo en la televisión afgana en protesta por la prohibición de que las mujeres estudien, impuesta por el gobierno de los islamistas talibanes.

El gesto de Ismail Mashal, quien dimitió la semana pasada de tres universidades privadas de Kabul, no pasó desapercibido ya que lo hizo en directo en una de las cadenas más importantes del país, TOLOnews.

«Como hombre y como profesor, no estaba en condiciones de hacer nada más por ellas y sentí que mis certificados se habían vuelto inútiles. Así que los rompí«, dijo el hombre, de 35 años, durante una entrevista con AFP en su oficina en Kabul.

Desde entonces, las imágenes de su indignación se volvieron virales y generaron tanto críticas como elogios. «Levanto la voz. Estoy con mis hermanas [estudiantes]. Mi protesta continuará aunque me cueste la vida«, continuó.

This is what courage, conviction and pain looks like. Ismail Mashal, a lecturer, rips up his degrees, breaking down he says that this country is not for education and asks what use are these diplomas when my sister and mother cannot get an education ⁦⁦⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/TD88DR9Qdv