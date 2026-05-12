De Lunes a Lunes | ¿Quién cuida nuestros datos? y la extradición: ¿justicia o persecución política?

En De Lunes a Lunes se analizó la vulnerabilidad de la información personal tras las recientes filtraciones de bases de datos que han puesto en riesgo la privacidad de millones de ecuatorianos. Además, el debate jurídico y ético sobre los procesos de extradición solicitados recientemente, cuestionando si operan como una herramienta efectiva contra la impunidad o si han comenzado a utilizarse como un mecanismo de presión política.