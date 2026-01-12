Escándalos en Congresos de la región, crisis energética de Ecuador y el caso de Venezuela

Panelistas en el programa de Lunea a Lunes este 12 de enero del 2026

El programa De Lunes a Lunes contó con la participación de Stephanie Macías, analista política, César Febres Cordero, analista político, Nathaly Pernett, abogada y analista política, y Andrés Rodríguez Estrada, experto económico

José Alvear, experto energético, fue crítico del tema. "si hoy en día no hay apagones, como lo vengo diciendo en algunas entrevistas, se debe a San Pedro y a San Petro. Porque si es por cuestiones de contrataciones, se cayó Progen, se cayó ATM, que son cuestionadísimas y vergonzosas contrataciones donde se dilapidaron los fondos", dijo.

Por su parte, Pernett también reflexionó del tema enérgetico. "Ecuador tiene una capacidad instalada suficiente. Es más, deberíamos analizar la exportación. Es un problema de disponibilidad. ¿Por qué? Porque dependemos de fuentes hídricas. Entonces, capacidad tenemos", dijo.

Y añadió algo más: "creo que eso es importante, no sé, tal vez, tú, José, poderle explicar a la ciudadanía, porque hablábamos incluso de poder pensar en exportar. Porque si uno dice va a haber apagones, va a haber apagones, uno piensa que uno no tiene en el Ecuador la posibilidad, la posibilidad. Y no es así, de hecho, podríamos hasta exportar. Es un tema de que dependemos de que llueva literalmente"

El escándalo en la Asamblea, bajo la lupa

En De Lunes a Lunes hubo espacio para el análisis sobre los incidentes ocurridos en la Asamblea Nacional entre legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana.

El bochornoso hecho tuvo los puntos de vista de los invitados. También se repasaron imágenes de hechos históricos que han sido registrados en otras épocas, pero que fueron desempolvados a propósito del incidente.

Los invitados cuestionaron el hecho que golpeó la imagen del Legislativo.