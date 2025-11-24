Actualizada: 24 nov 2025 - 12:48
Compartir
El abogado responde
Erik Seguel, abogado, aclara las dudas sobre las pensiones alimenticias, su registro adecuado y cómo verificar si el empleador está pagando el seguro social.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 24 nov 2025 - 12:48
Compartir
Erik Seguel, abogado, aclara las dudas sobre las pensiones alimenticias, su registro adecuado y cómo verificar si el empleador está pagando el seguro social.