Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 11 mar 2026 - 12:23

Lo que no sabes de la alopecia

Jenny Hernández, especialista capilar, nos contó cuales son los factores que generan esta condición y cómo detectarla a tiempo.

Nuestra TV