Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 11 feb 2026 - 13:04

¿Animal de compañia o mascota?

Paúl Méndez, etólogo, explica cómo como los animales pueden dar muestras de cariño y adoptan actitudes humanas. 

Nuestra TV