Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 26 dic 2025 - 10:59

Un animé del pueblo kichwa de Otavalo

Conozca esa impresionante historia de cómo el pueblo kichwa de Otavalo ya cuenta con su propio animé 

Nuestra TV