Actualizada: 29 dic 2025 - 10:07
¿Cómo armar tu Vision Board para el 2026?
María del Mar Pernett nos cuenta cómo armar y estructurar nuestro Vision Board para el 2026. ¿Cómo definir bien los propósitos y cumplirlos?
