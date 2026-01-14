Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Noticias

Actualizada: 14 ene 2026 - 11:48

Tiene arte en los pies y las manos

Byron Mina, exfutbolista ecuatoriano, nos cuenta en esTAmañana cómo descubrió su dote artístico para los retratos y creatividad.

