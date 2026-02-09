Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 09 feb 2026 - 12:51

Un atleta 100% completo

Fausto Bolaño, deportista ecuatoriano, habla de sus próximas competencias y trayectoria. Además, y Julián Campos se atrevió a retarlo a una carrera.

