Actualizada: 09 feb 2026 - 12:51
Compartir
Un atleta 100% completo
Fausto Bolaño, deportista ecuatoriano, habla de sus próximas competencias y trayectoria. Además, y Julián Campos se atrevió a retarlo a una carrera.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 09 feb 2026 - 12:51
Compartir
Fausto Bolaño, deportista ecuatoriano, habla de sus próximas competencias y trayectoria. Además, y Julián Campos se atrevió a retarlo a una carrera.