Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 08 ene 2026 - 12:26

¿Cómo bajar el exceso de comida después de las festividades?

La nutricionista Camila Vela nos explica cómo arrancar el año comiendo de forma saludable despues de las festividades.

Nuestra TV