Tu boda ideal es posible con bajo presupuesto: una especialista comparte tips en esTAmañana

Foto referencial de un matrimonio. En esTAmañana, una organizadora de bodas compartió consejos para poder cuidar el bolsillo durante el proceso.

Ana Beatriz Rivadeneira, organizadora de bodas y eventos, visitó el set de esTAmañana y compartió consejos para realizar un matrimonio ideal contando con un presupuesto bajo o moderado. Uno de sus principales consejos fue que la planificación es una de las claves del éxito.

De acuerdo con la especialista, es importante que las parejas definan detalles de cuántas personas estarán presentes en el gran día. "Muchas veces, los novios se dejan influenciar por las familias para invitar a más personas".

El presupuesto es otro tema fundamental. ¿Cuántos recursos poseo? Eso permitirá fijar una ruta para todas las cosas que hay que adquirir para el proceso. Con respecto a la gastronomía, Rivadeneira recordó que hay opciones deliciosas de comida local, "que quedan espectacular".

Foto referencial de una boda en la playa Más que 1000 palabras

El vestido de la novia siempre es la piedra angular. La especialista dijo que hay opciones como la moda circular. Rivadeneira citó que hay bazares de novia, que tienen vestidos de diseñador, a buen precio, que solo se usaron una vez.

Hay elementos como la papelería de la boda, en donde también se puede ahorrar, según la especialista. Hay modelos de invitaciones o arreglos manuales que pueden ser impresos y colocados en las mesas.