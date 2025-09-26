Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 26 sep 2025 - 12:41

La bomba ecuatoriana que pone a bailar a todos

El coreógrafo Carlos Andrés Espinoza nos enseña cómo se baila la bomba, celebrando la energía y alegría de esta tradición ecuatoriana.

