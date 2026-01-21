Actualizada: 21 ene 2026 - 11:31
El cacao es 100% ecuatoriano
Francisco Valdez, arqueólogo y antropólogo, explica por qué el cacao es de origen ecuatoriano con muestras encontradas en la localidad de Palanda.
