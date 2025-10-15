Actualizada: 15 oct 2025 - 12:33
Compartir
'Cats' el clásico de Broadway que llega a Quito
El elenco de Cats nos visita estámañana para contarnos cómo se preparan para dar vida a una de las obras musicales más queridas del mundo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 oct 2025 - 12:33
Compartir
El elenco de Cats nos visita estámañana para contarnos cómo se preparan para dar vida a una de las obras musicales más queridas del mundo.