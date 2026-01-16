Actualizada: 16 ene 2026 - 12:12
'El chasqui de oro'
Rolando Vera, exatleta ecuatoriano, nos cuenta anécdotas de sus participaciones en competencias internacioles, donde dejó huella y el nombre de Ecuador en alto.
