Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 16 ene 2026 - 12:12

'El chasqui de oro'

Rolando Vera, exatleta ecuatoriano, nos cuenta anécdotas de sus participaciones en competencias internacioles, donde dejó huella y el nombre de Ecuador en alto.

Nuestra TV