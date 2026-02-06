Actualizada: 06 feb 2026 - 15:56
Compartir
Los Chaucha kings ponen el ritmo
En esTamañana los Chaucha Kings ponen el ritmo y también hablan de sus nuevos proyectos del 2026. Además, varias sorpresas para los amantes de la música.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 feb 2026 - 15:56
Compartir
En esTamañana los Chaucha Kings ponen el ritmo y también hablan de sus nuevos proyectos del 2026. Además, varias sorpresas para los amantes de la música.