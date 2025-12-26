Actualizada: 26 dic 2025 - 09:54
La Coya, talento ecuatoriano que brilla en el mundo
Conoce la historia de la cantante ecuatoriana La Coya, que estudió Economía y Ciencias Políticas, pero la música pudo más.
