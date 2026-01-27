Actualizada: 27 ene 2026 - 11:28
Un 'Dakar Legend' ecuatoriano
Sebastián Guayasamín, piloto de Rally Dakar, llegó al sillón de los amigos de esTAmañana para hablar de su experiencia en el Dakar 2026.
