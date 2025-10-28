Actualizada: 28 oct 2025 - 12:39
Daniel Pintado, medallista olímpico en esTAmañana
El campeón olímpico Daniel Pintado nos visitó para contarnos cómo se vive la disciplina, la pasión y el sueño olímpico desde el corazón.
