Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 13 feb 2026 - 13:21

Lo que debes saber de tu año de nacimiento según el zodíaco chino

Amanda Zaldumbide, experta en metafísica china, explica el significado de los animales según los años de nacimiento en el horóscopo chino. 

Nuestra TV